Combined Net Worth: एली गोनी, मोहसिन खान, अर्जुन बिजलानी, कपिल शर्मा जानिए कुल नेट वर्थ

जब भारतीय टीवी उद्योग की बात आती है, तो हम वास्तव में कुछ अद्भुत और प्रतिभाशाली सितारों के लिए धन्य हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आप नियमित रूप से टीवी के सामने जो कुछ भी समय बिताते हैं वह इसके लायक हो। इसी तरह के चार अच्छे दोस्त, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं वह हैं एली गोनी, मोहसिन खान, अर्जुन बिजलानी और कपिल शर्मा।

मोहसिन, अर्जुन और कपिल टीवी के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक हैं वहीँ एली गोनी भी अपने शो और बिग बॉस में जैस्मिन भसीन के साथ अपनी केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं।

लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी सितारों की कुचल नेट वर्थ कितनी हो सकती है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं।

सेलेब्रिटीफेलिबायोग्राफी की रिपोर्ट के अनुसार, एली की कुल संपत्ति $ 2M है जबकि अर्जुन बिजलानी, मोहसिन खान और कपिल शर्मा की कुल संपत्ति क्रमशः $ 1M, $ 2M और $ 35M है।

और एक साथ, इन सितारों की कुल नेटवर्थ $ 40M से अधिक है !

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

You May Also Like To Read:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: कार्तिक के ओवर-प्रोटेक्टिव व्यवहार ने किया कायरव को परेशान

Bigg Boss 14 Day 86: एली गोनी और राखी सावंत की लड़ाई, एली ने कहा 'तेरा पति भी नई है यहाँ, गायब है वो’

निया शर्मा ने खरीदी एक नई कार, रवि दुबे, अर्जुन बिजलानी ने दी बधाई

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: कार्तिक होंगे नई चुनौतियों के लिए तैयार

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: नायरा ने कार्तिक को जीने के लिए किया प्रेरित?