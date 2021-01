सोनी टीवी के पुण्यश्लोक अहिल्याबाई की समीक्षा: एक प्रभावशाली विस्मयकारी कहानी

सोनी एंटरटेनमेंट टेलिविज़न ने दशमी क्रिएशन्स द्वारा निर्मित और पुनीत नितिन वैद्य और निनाद वैद्य द्वारा निर्मित “पुण्यश्लोक अहिल्याबाई” नामक एक नई अवधि का नाटक शुरू किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक के जीवन पर आधारित है- वो है अहिल्याबाई होल्कर।

शो के बारे में:

यह शो 18 वीं सदी में ‘अहिल्याबाई होल्कर’ के असाधारण जीवन पर आधारित एक पीरियड ड्रामा है, जिसने अपने ससुर मल्हार राव होल्कर के समर्थन के साथ, पितृसत्तात्मक समाज के पूर्व-निर्धारित मानदंडों को गलत बताया और लोगों और विशेषकर महिलाओं के कल्याण में सकारात्मक योगदान दिया।

प्रसिद्ध बाल अभिनेत्री अदिति जलतारे ने पौराणिक अहिल्याबाई होल्कर के युवा संस्करण की शीर्षक भूमिका निभाई है। लोकप्रिय बाल कलाकार कृष चौहान अहिल्याबाई के पति, खांडे राव हैं। राजेश श्रृंगारपुरे और स्नेहलता वासिकर को अहिल्याबाई होल्कर के ससुर, मल्हार राव होल्कर और सास गौतमबाई के रूप में देखा जाता है।

अच्छे अंक:

अदिति के अभिनय से हम प्रभावित हैं। वह बखूबी के साथ योद्धा की भावना को सामने लाता है। मल्हार के रूप में अनुभवी अभिनेता राजेश श्रृंगारपुरे हैं। कृष और गौतमबाई ने भी अच्छा काम किया है।

कलाकारों के विभाग और स्क्रीन उपस्थिति दोनों में कलाकारों की टुकड़ी के बाकी भाग बहुत ज्यादा हैं। पहला एपिसोड अपनी सरासर ऊर्जा और कच्चे, भावनात्मक अपील के साथ हमें जोड़कर रखा

आगे जो कुछ हमें प्रभावित हुआ, वह दृश्य है और दृश्य-शानदार,और भारतीय टेलीविजन पर देखी गई चीजों के विपरीत है। सेटिंग्स से, वेशभूषा से, परिचय तक, शो ने दर्शकों की सामूहिक कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है जैसे पहले कभी नहीं हुआ।

थम्स अप:

शो एक विजुअल हैप्पी है और इसके लिए बहुत कुछ है। जिस तरह से कहानी को संभाला जा रहा है, उसके लिए शो को अच्छा शब्द मिलेगा।

हम IWMBuzz.com पर पुण्यशलोक अहिल्याबाई को 5 में से 4 स्टार का श्रेय देते हैं।

