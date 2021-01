Sexy Red Lipstick: तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पलक सिंधवानी उर्फ सोनू ने अपने पार्टी लुक का किया खुलासा, फैंस हुए घायल

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पलक सिंधवानी उर्फ ​​सोनू एक ऐसी सुंदरी हैं जिसे वास्तव में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है।

जब भी पलक एक सेक्सी हॉट फोटो या वीडियो शेयर करती हैं, तो उनके ढेरों प्रशंसक उनकी तारीफ करते पिघल जाते हैं और एक बार फिर, जैसा कि पलक ने अपने सोशल मीडिया पर अपना सेक्सी पार्टी लुक शेयर किया, वैसे ही हर कोई उनकी तारीफ करने जुट गए। पलक के इस सेक्सी लुक को देख उनके दीवाने एक बार फिर घायल हुए हैं। देखें पलक का यह सेक्सी लुक –

Read More: TMKOC से पलक सिधवानी से ले एआर्ली मॉर्निंग उठने का लेसन

Read More: तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम भव्या गांधी ने अपने लव लाइफ के साथ तस्वीर की शेयर

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

Read More: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Spoiler Alert: जेठालाल और तारक मेहता ने भिड़े पर जताया अपना गुस्सा

You May Also Like To Read:

Covid-19 Scare: तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अंबिका रंजनकर उर्फ ​​कोमल भाभी ने मास्क लगाने के लिए किया प्रेरित