आखिर सुहाना खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर कब कर रही है शादी?

When are Shanaya Kapoor, Suhana Khan, and Ananya Panday getting married: ‘फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ अपने दूसरे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर आने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। लेकिन इसमें, महीप कपूर, नीलम, सीमा सजदेह और भावना पांडे के मुख्य किरदारों के अलावा भी और कुछ शामिल होगा। यह शो शानदार पत्नियों के बच्चों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा। शनाया कपूर ,अनन्या पांडे, से लेकर निर्वान खान तक, शो इन सेलिब्रिटी बच्चों की जिंदगी की भी एक झलक देता है।

एक एपिसोड में जहां भावना पांडे और चंकी पांडे की शादी होते हुए दिखाया जाएगा, वहां अनन्या पांडे और शनाया कपूर को उनकी शादी के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। अनन्या इस बात का खुलासा करती हुई नजर आती है कि उनकी शादी के दौरान कितनी सेरेमनी होनी चाहिए।

जब यह सवाल सामने आया कि कौन पहले शादी करेगा, तब शनाया कपूर ने जवाब दिया की, “मुझे लगता है कि आपके और मेरे बीच, आप (अनन्या) पहले शादी करोगी।” अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मानती हैं। अनन्या ने आगे कहा, ‘मैं सोच रही थी कि मैं उससे दोबारा शादी करूंगी। मैं उसका इंतजार कर रही हूं।”

अनन्या ने आगे कहा कि, “मुझे तीन विवाह समारोह चाहिए, भले ही शनाया ने कहा कि वह एक पारंपरिक शादी चाहती है। इसे औपचारिक आयोजन की तरह ही होना चाहिए।” उसके बाद एक्ट्रेस ने विक्की-कैटरीना की शादी को गेटक्रैश करने का मजाक उड़ाया और कहा, “मुझे विश्वास है कि मैं गलत जगह पर पहुंच गई हूं। मैं यहां यह मानकर आई थी कि यह विक्की-कैटरीना की शादी है। मैं उस जगह को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी।”

शो मे महीप कपूर, भावना, नीलम कोठारी और सीमा सजदेह की शानदार लाइफस्टाइल पर फोकस किया जाएगा। जो फिलहाल, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा रही है।

