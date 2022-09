जानिए, कनिका बिष्ट उर्फ ​​कानी गेमिंग के नेट वर्थ, गेमिंग करियर, रियल लाइफ और बहुत कुछ

Know, Kanika Bisht aka Kani Gaming net worth and a lot more about her life: कनिका बिष्ट (Kanika Bisht), जिन्हें कानी गेमिंग (Kani Gaming) के नाम से भी जाना जाता है, एक लोकप्रिय भारतीय महिला गेमर हैं। वह YouTube चैनलों पर अपने लाइव स्ट्रीम गेमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रशंसक उन्हें BGMI या PUBG खेलते देखना पसंद करते हैं। गेमर अक्सर लाइव गेमिंग करती है, और उसके चैनल का नाम कानी गेमिंग है। शुरू से ही उनका अनुसरण करने वाले कई लोग उनके गेमिंग करियर की शुरुआत में उन्हें उनका YouTube चैनल हाइड्रा कानी भी कहते हैं। आदित्य सावंत उनके बॉयफ्रेंड हैं, जो भारत के सबसे लोकप्रिय गेमर्स में से एक हैं।

रियल लाइफ: कनिका बिष्ट का जन्म 1 नवंबर 1999 को हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। गेमर की उम्र करीब 23 साल है, लेकिन उनके बारे में अभी और कुछ सामने नहीं आया है।

गेमिंग करियर: कनिका को बचपन से ही गेमिंग में दिलचस्पी रही है। गेमर को वीडियो गेम, मोबाइल या कंप्यूटर गेम खेलना पसंद है। बाद में उन्होंने PUBG खेलना शुरू किया और एक लोकप्रिय गेमर बन गई। वह हाइड्रा स्क्वाड में भी शामिल हो गई। उन्होंने अपना पहला वीडियो 2020 में अपलोड किया था। और आज, वह प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है।

नेट वर्थ: कनिका बिष्ट के बड़े पैमाने पर ग्राहक हैं, उनके YouTube चैनल पर 450k से अधिक सब्सक्राइबर हैं और उनके Instagram खाते पर 250k से अधिक फोलोवर्स हैं। उन्होंने इसे YouTube चैनलों और प्रायोजनों के माध्यम से अर्जित किया। आप को बता दें, 2022 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $ 5k से $ 25k है।

स्रोत: Starbioworld

कनिका बिष्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही और आर्टिकल्स के लिए आई IWMBuzz को फॉलो करें।

Also Read: जानिए, प्रसिद्ध यु ट्युबर गेमर डायनमो उर्फ ​​आदित्य सावंत के कमाई के आंकड़े, गेमिंग करियर और वास्तविक जीवन के बारे में