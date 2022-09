अपने जन्मदिन के अवसर पर, शबाना आजमी ने इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में की बात

Subhash K Jha Catches Up With Shabana Azmi Who Rewrote Many If Not All The Rules Of Bollywood Heroine-giri:

• आज आप पूरी 72 साल की हो गई हैं, आप अपने और अपने आस पास की दुनिया में हो रही चीजों के बारे में क्या विचार रखती हैं?

कोविड के बाद दुनिया निश्चित रूप से बदल गई है। यह एक तनावपूर्ण अवधि रही है और इसके परिणाम लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। मुझे आशा है कि आने वाले सालों में एक-दूसरे के लिए हमारी ज़रूरतों की एक बड़ी अभिव्यक्ति और कृतज्ञता की भावना दिखाई देगी कि सबसे बुरा हमारे पीछे है .. मैंने बहुत आत्मनिरीक्षण किया और मुझे लगता है कि हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा है .. मैं अपने जीवन को सरल बनाना चाहती हूं और उस सिद्धांत का पालन करना चाहती हूं – जब तक इसका दर्द न हो।

• इन सभी सालों में अपने शानदार कैरियर को देखते हुए, क्या आपके मन में गर्व और संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है? और अगर आपको कोई एक चीज बदलनी हो, तो वह क्या होगी?

मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सही समय पर सही जगह पर ही थी। अंकुर के साथ हिंदी फिल्मों में समानांतर सिनेमा आंदोलन शुरू हुआ और मैं भाग्यशाली थी कि मुझे उस समय के प्रचलित मापदंडों को तोड़ने वाले मजबूत महिला पात्रों का एक समूह मिला। जब मैंने जॉन स्लेसिंगर की मैडम सौसत्ज़का को 1988 में शर्ली मैक्लेन में काम किया था, तब यह बहुत मुश्किल था, किसी इंडियन एक्टर को यह भूमिका मिले। रूथ झब्वाला स्क्रिप्ट लिख रहे थे और उन्होंने सुझाव दिया कि यहूदी मां को भारतीय मां में बदलना अच्छा हो सकता है। जॉन स्लेसिंगर इस बात से सहमत थे कि एशियाई ब्रिटिश ताने-बाने का इतना मजबूत हिस्सा बन रहे थे कि वे उस दृश्यता के लायक थे जो अब तक उन्हें नकारा गया था।

• आपके द्वारा यह धारणा तोड़ी गई थी की, 35 से अधिक की एक्ट्रेसेस को भावपूर्ण भूमिकाएँ नहीं मिलतीं। अभी भी शक्तिशाली भाग प्राप्त करना आपके लिए कितना कठिन या आसन है?

हिंदी सिनेमा में वरिष्ठ और अनुभवी एक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएँ लिखी जा रही हैं और मैं आभारी हूँ कि मुझे अपने करियर के इस चरण में कुछ भावपूर्ण भूमिकाएँ मिल रही हैं। मैं एक बहुत ही मेहनती एक्ट्रेस बनी हुई हूं और एक कलाकर के रूप में अपने वर्षों के अनुभव को में कभी नही को सकती हूं। एक एक्टर के लिए अति आत्मविश्वास से बुरा कुछ नहीं हो सकता। बेशक आपको आत्मविश्वास की जरूरत होती है, लेकिन जब आप सीमा से ऊपर कदम रखते हैं और आत्मसंतुष्ट होने लगते हैं, तो वाकई वह प्रदर्शन खराब हो जाता है। मैंने महसूस किया है कि अभिनय मुझे किसी और चीज से ज्यादा उत्साहित करता है। इसलिए मैं सार्थक भूमिकाओं की प्रतीक्षा कर रही हूं, और अंत तक काम करती रहूंगी।

• अपके अनुसार क्या एक निश्चित उम्र से अधिक की एक्ट्रेसेस को अब ज्यादा अच्छे अवसर मिलते हैं अगर हम 20 साल पहले की तुलना करें तो?

समय काफी बदल रहा है। दुनिया भर में महिलाओं के आंदोलन ने महिलाओं को समान रूप से अधिक दृश्यता देने के लिए प्रेरित किया है। उनमें से कुछ कला में भी शामिल हैं। दर्शकों की पसंद बदल रही है और निर्माताओं को एहसास है कि जब तक आप बजट को काबू में रखते हैं, तब तक महिला-उन्मुख फिल्में बनाना आर्थिक समझ में आता है। हमें इसे बदलने की जरूरत है: बड़े बजट की महिला-केंद्रित फिल्मों का एक गुलदस्ता बनाएं। मैं इससे संतुष्ट हूं मुझे जो हिस्से मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बारबरा स्ट्रीसंड को उद्धृत करती हूं, “मुझे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे बस और चाहिए।”

• अगर आपको मौका मिले कि आप अपने जीवन या करियर में कोई एक चीज बदल सकती हैं तो वह क्या होगी?

अगर मुझे कुछ बदलना पड़े तो वह यह होगा कि मुझे गाने और डांस रूटीन को करने में सफल होने के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी। मैं शर्मिंदा हुआ करती थी और सोचती थी कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे अगर मैं डांस मूव्स करूंगी तो। मैं इस बात से आराम चाहती थी कि मीना कुमारी और नूतन नृत्य नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक गलती थी। मुझे इस तथ्य का सामना करना चाहिए था कि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाई और इसलिए मैंने बहाने बनाए। वह समय रिहर्सल और उसमें महारत हासिल करने में बेहतर होता। मुझे आश्चर्य है कि नई लड़कियां सभी झटकों और मटकाओं में कितनी कुशल हैं। मुझे एहसास है कि यदि आप एक कला रूप को अपनाते हैं तो बहाने बनाने के बजाय इसे अच्छी तरह से करना आपका कर्तव्य है।

• इंडस्ट्री में अपने लगभग हर प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं चाहे वह उत्पीड़ितों की हो या फिर दमितों की। ऐसी कौन सी भूमिका है जिसे आप निभाने के लिए आज भी उतनी ही उत्सुक हैं?

मैं सच में नहीं जानती। अगर होता तो मैं जादू (पति जावेद अख्तर) को मेरे लिए वो रोल लिखने को कहती !!!

• हाल ही में, करण जौहर के साथ की गई आपकी शूटिंग का आपका अनुभव कैसा रहा है?

मुझे करण के साथ काम करना अच्छा लगा। वह बेहद सम्मानित और बहुत मजाकिया व्यक्ति है। उनके और मनीष मल्होत्रा ​​​​के बीच मैं अपने लिए एक ऐसा लुक तैयार करने के लिए तैयार थी जो केजेओ की दुनिया से संबंधित है! रणवीर और आलिया के साथ काम करना बहुत अच्छा है। काश मेरे पास जया के साथ और सीन होते। धरमजी बिल्कुल आकर्षक थे।

• शेखर कपूर के साथ पुनः काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है, एक निर्देशक के रूप में उनमें कुछ भी बदलाव आया है?

शेखर अपने एक्टर्स से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के प्रीमियर में दो स्टैंडिंग ओवेशन मिले।

• अब आगे के लिए आपकी क्या योजना है?

मैं अक्टूबर में स्टीवन स्पीलबर्ग के हेलो के दूसरे सीज़न में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इसके अलावा और भी चीजें हो रही हैं। मैं तब तक काम करना चाहती हूं जब तक मैं कर सकती हूं।

Also Read: शबाना आजमी ने करण जौहर‌ के साथ अपनी पहली फिल्म का अनुभव साझा किया