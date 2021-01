India Vs Australia 4th Test At Brisbane Day 1 Live Update: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 274/5

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पहले दिन से कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई।

स्टंप 1 के दिन, ऑस्ट्रेलिया ने 87 ओवर के बाद 274/5 का स्कोर बनाया।

क्रिस ग्रीन 28 * (70) और टिम पेन 38 * (62) फिलहाल क्रीज पर हैं।

अधिक अपडेट के लिए, IWMBuzz.com पर बने रहें

You May Also Like To Read:

Big Blow For India: केएल राहुल के कलाई की चोट के कारण बाकी टेस्ट मैच से हुए बाहर

India Vs Australia 2nd Test Match MCG Live Update: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया , 1-1 से श्रृंखला हुई टाई

India Vs Australia का एडिलेड में पहले टेस्ट का लाइव अपडेट : भारत का स्कोर 233-6

इंडिया VS ऑस्ट्रेलिया २०२० तीसरा ओडीई लाइव अपडेट: इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को १३ रनों से हराया

India VS Australia 2020: शिखर धवन, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, दीपक चाहर और अन्य ने पर्फेक्ट ग्रुप फोटो के लिए दिया पोज