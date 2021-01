India Vs Australia 4th Test At Brisbane Day 2 Live Update: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर बनाये 62/2 रन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पहले दिन से कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई।

मैच में दूसरे दिन स्टम्प पर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 369 रन पर आउट करने के बाद खुद को 62/2 पर रखा है।

चेतेश्वर पुजारा 8 * (49) और अजिंक्य रहाणे 2 * (19) इस समय क्रीज पर मौजूद हैं।

भारत अब 307 रन से पीछे।

अधिक अपडेट के लिए, IWMBuzz.com पर बने रहें

You May Also Like To Read:

India Vs Australia 4th Test At Brisbane Day 1 Live Update: ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 274/5

India Vs Australia 2nd Test Match MCG Live Update: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया , 1-1 से श्रृंखला हुई टाई

अजिंक्य रहाणे की जीवनी, शिक्षा और नेट वर्थ के बारे में जाने!

अजिंक्य रहाणे या रोहित शर्मा: आपका पसंदीदा बल्लेबाज कौन है?

जब अजिंक्य रहाणे ने कहा, मेरी पसंदीदा जगह शिवनेरी किला है