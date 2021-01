RIP: हार्दिक और क्रुनाल पांड्या के पिता का हार्ट अटैक से निधन

आज खेल की दुनिया से दुखद खबर सामने आई है।

NDTV स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक और क्रुणाल पांड्या के पिता का निधन हो गया है। उनके निधन का कारन कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है।

वह 71 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।

हार्दिक और क्रुनाल के परिवार के प्रति हमारी संवेदना और दिवंगत आत्मा को शांति मिले ऐसी हमारी प्राथना है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

