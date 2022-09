निया शर्मा ने झलक दिखला जा 10 के सेट से इमोशनल पल किया शेयर

Nia Sharma shares an emotional moment from the Jhalak Dikhlaa Jaa 10 sets: निया शर्मा(Nia Sharma) वर्तमान में रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 में दिखाई दे रही हैं और अब तक इस शो में अपने अद्भुत डांस परफॉर्मेंस के साथ अपार प्यार जीत रही हैं। यानी अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने करीबी दोस्तों के साथ एक मिलियन डॉलर का मोमेंट शेयर किया है।

उन्होंने जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें हम उन्हें तरुण राज निहलानी और शिवानी पटेल निहलानी के साथ देख सकते हैं, जबकि उन्होंने उन्हें अपनी ‘पूरी दुनिया’ कहा था, निया शर्मा अपने प्रिंट सफेद सह-ऑर्ड सेट में स्टनिंग लग रही थीं। उन्होंने इसे न्यूड मेकअप लुक के साथ स्लीक मिड पार्टेड पोनीटेल के साथ टीमअप किया।

तस्वीर को शेयर करते हुए निया ने लिखा, ‘जिसे हम ‘मेरी पूरी दुनिया’ कहते हैं! #jhalakdikhlajaa10 के इस मंच पर हर पल को गले लगाना और जीना .. इस समय मेरी सबसे सुखद जगह @colorstv ️😊❤️ @mr.tarunraj यह Peeeeerrrrrrrrfectttttttt… ❤️ @shivanipatel_official budddyyyyyyy 10”

उन्होंने आगे कहा, “छोटी निया बनने के लिए छोटी अमायरा का शुक्रिया.. अंशु, विनय आकाश और तरुण की पूरी टीम को इस स्पेशल एक्ट के लिए एक साथ आने के लिए। यह सुंदर से परे था :)”

यहां देखिए-

