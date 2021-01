शिवांगी जोशी बनीं बॉक्सर, वृषिका मेहता कर रही हैं तारीफ

खूबसूरत अभिनेत्री शिवांगी जोशी टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक हैं।

न केवल वह प्रतिभा और आकर्षण का एक केंद्र हैं, बल्कि वह समान रूप से बहुत खूबसूरत और हॉट भी हैं और अगर उनके सभी टैलेंट को एक साथ संकलित करें तो उनके लिए कई दिलों के ‘क्रश’ होने के लिए पर्याप्त से अधिक कारण मिल जाता है।

अभिनेत्री, जिन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के रूप में दर्शकों का मनोरंजन करते देखा गया था, अब अपने नए अवतार में नज़र आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

शिवांगी, शो में एक बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगी, उनके इस लुक को देख फैन्स के साथ अभ्यन्तरि वृषिका मेहता भी हैरान हुई हैं। वृषिका ने शिवांगी के पोस्ट पर कमेंट कर लिखा: “OMG मैं आपकी आँखों में आग देख रही हूं और डोले भी देख सकती हूं”

https://www.instagram.com/p/CKCDYkHLxrk/?utm_source=ig_embed

