मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के शो अरोड़ा सिस्टर्स में अरबाज खान और अर्जुन कपूर एक साथ आएंगे नजर

Malaika Arora And Amrita Arora’s Show Arora Sisters To Feature Arbaaz Khan And Arjun Kapoor Together,: मलाइका अरोड़ा(Malaika Arora), एक ऐसी अभिनेत्री जिनका शानदार परफॉर्मेंस “हर बार” स्क्रीन पर प्रकाश डालता है, लेकिन फिर भी वह अपने निजी जीवन को गुप्त रखने में कामयाब रही है। लेकिन अब नहीं! स्टनिंग छैय्या छैया अब कैमरे पर अपने निजी जीवन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा(Amrita Arora) द्वारा शुरू किया गया नया आगामी शो “अरोड़ा सिस्टर्स” का प्रीमियर डिज्नी+ हॉटस्टार पर होगा। दिलचस्पी रखने वाले दर्शक उस नए शो को देखने के लिए उत्सुक हैं जो मलाइका और उनकी बहन अमृता अरोड़ा करेंगे। अरबाज खान (Arbaaz Khan)से तलाक लेने के बाद मलाइका की जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, वे दोस्त बने हुए हैं और अपने बेटे अरहान खान के लिए माता-पिता की जिम्मेदारियों को साथ निभाते हैं।

अफवाह यह है कि मलाइका अरोड़ा के एक्स हसबैंड अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के वर्तमान बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर(Arjun Kapoor) भी “अरोड़ा सिस्टर्स” में दिखाई देंगे। बहनों के एक करीबी सूत्र के अनुसार, अरबाज खान और उनके वर्तमान साथी अर्जुन कपूर दोनों अलग-अलग एपिसोड में शो में दिखाई देंगे। शो में अमृता और मलाइका के परिवार, करीबी दोस्त और अर्जुन कपूर और अरबाज खान भी शामिल होंगे।

मलाइका और अमृता अरोड़ा का निजी जीवन टेलीविजन श्रृंखला “अरोड़ा सिस्टर्स” का फोकस है। अमृता और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड में सबसे अच्छे बहन हैं। चाहे वह उनके स्टाइल का सेंस हो, सिस्टरली बॉन्ड हो, या जिस तरह से वे पार्टी करते हैं और जीवन को पूरी तरह से जीते हैं, वे अपने प्रशंसकों को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होती हैं! डीवा को अक्सर मस्ती करते और एक साथ यात्रा करते हुए फोटो खिंचवाते देखते हैं। लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा अपने जीवन में कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करते हुए देखे जाते हैं।

