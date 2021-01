[Prajakta Koli’s Relationship Status] प्राजक्ता कोली के लव लाइफ डिटेल देखे

प्राजक्ता कोली, जो कि ज्यादातर सैन के नाम से जानी जाती हैं, ने 2015 में अपना यूट्यूब जीवन शुरू किया। उनके वीडियो ज्यादातर रोजमर्रा की परिस्थितियों से संबंधित हैं ।

एक रेडियो जॉकी के रूप में इंटर्न करने के बाद, प्राजक्ता को एहसास हुआ कि वह अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती है। उन्होंने ’10 हिलारियस वर्ड्स डेल्हाइट्स यूज’ एक वीडियो बनाया, जिसके बाद आश्चर्य बात हुई 2 महीने में वह 3K सब्सक्राइबर्स से 30K तक पहुंच गया। यह प्राजक्ता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अपनी रेडियो नौकरी छोड़ दी और पूरा समय वलोगिंग को देने लगी।

उन्होंने कई सामाजिक कारणों जैसे #PledgeToBeMe, द यूएन और गोलकीपर इनिशिएटिव और अधिक के लिए काम किया है।

अपने प्रेम जीवन के बारे में बात करते हुए, प्राजक्ता कथित रूप से सिंगल है। हालांकि, वह अपने काम से प्यार करती है और इसके लिए बहुत भावुक है!

हम उनके जीवन में और अधिक सफलता की कामना करते हैं!

