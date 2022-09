शुभमन गिल के साथ ब्रेकअप की अटकलों के बाद सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अनीता डोंगरे के आउटफिट में इंटरनेट पर लाया भूचाल

Know the latest about Sara Tendulkar: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की बेटी सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) भारतीय मनोरंजन उद्योग में सबसे कम उम्र की और सबसे प्रतिभाशाली दिवा और प्रदर्शन करने वाली कलाकारों में से एक हैं। हालाँकि उन्होंने अपने पेशेवर करियर की सक्रिय रूप से शुरुआत नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह बहुत गुस्से में है और इसीलिए, उसे बदले में सभी से बहुत प्यार और प्रशंसा मिलती है। उनकी सभी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आसानी से वायरल हो जाती हैं, इसीलिए, जब भी वह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मजेदार और दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो साझा करती हैं, तो प्रशंसक आश्चर्य में पड़ जाते है।

जबकि हम सभी इस तथ्य के लिए अच्छी तरह से जानते हैं कि जब स्टाइलिश और स्वैगर वेस्टर्न आउटफिट्स में धावा बोलने की बात आती है, तो सारा बिल्कुल सहज होती है, बहुत से लोग शायद इस तथ्य से अवगत नहीं होते हैं कि जब वह उत्तम दर्जे के एथनिक अवतारों को खींचने की बात करती है तो वह भी उतनी ही अद्भुत होती है। ठीक है, अभी, हम उन्हें एक स्टाइलिश अनीता डोंगरे पोशाक में तूफान लाते और इंटरनेट पर कब्जा करते हुए देखते हैं और हम बस उनके मुस्कान ‌के आर्कषण में खो जाते है। अच्छा, क्या आप इसकी जाँच करना चाहते हैं? नीचे एक नज़र डालें –

