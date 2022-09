मीडिया के खिलाफ अपने गुस्से को सही ठहराती हैं, नजर आई‌ उर्फी जावेद

Viral video of Urfi Javed where she justifies her anger against media: उर्फी जावेद वर्तमान समय में हिंदी टीवी और डिजिटल मनोरंजन उद्योग में सबसे लोकप्रिय अदाकारा में से एक है। जब से उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में भाग लिया है तब से अभिनेत्री डिजिटल एंटरटेनमेंट स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें सहयोग कर रही है और उसके बाद से चीजें उनके लिए और कैसे बदल गईं। जब वह विभिन्न कंटेंट से बने स्टाइलिश लेकिन अनोखे आउटफिट पहनने की बात करती है तो वह हमेशा रचनात्मक रही है और इस प्रक्रिया में, उन्हें अक्सर ट्रोल द्वारा आंका जाता है।

खैर, ऐसा लगता है कि हाल ही में, यह पपराज़ी बिरादरी का कोई व्यक्ति था जिसने उसे “ढंग के कपड़े पहनने के आई है” कहकर ट्रोल करने की कोशिश की थी। तभी तो वह मीडिया पर तंज कसती नजर आईं और वीडियो वायरल हो गया. अब, एक नए वीडियो में, वह अपने गुस्से को सही ठहराती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या आप चेक आउट करना चाहते हैं? तो नीचे एक नज़र डालें –

