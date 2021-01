Ethnic Outfits: शिवांगी जोशी हैं एथनिक आउटफिट की फैन देखें इन तस्वीरों में उनका प्यार

युवा कलाकार शिवांगी जोशी, जो टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के रूप में प्रसिद्धि हैं, वह न सिर्फ अपने अभिनय कला बल्कि अपने स्टाइल और फैशन के चलते भी काफी लोकप्रिय हैं। अपने किरदार के अलावा, वह अपने हॉट लुक और भव्य अवतार के लिए प्रशंसकों के बीच अक्सर तारीफें लुटाती रही

हैं।

शिवांगी टीवी पर कइयों के फैशन गेम को पछाड़ रही हैं। वह ग्लैमर और कूल फैशन के बीच अपने स्टाइल को संतुलित करती नज़र आती हैं। वह एक अनोखे और खूबसूरत शैली के लिए जानी जाती हैं।

साड़ी हो या गाउन में, रेड कार्पेट लुक को कैज़ुअल करने के लिए कैज़ुअल लुक देने से लेकर, शिवांगी का स्टाइल गेम हमेशा तारीफें बटोरता रहता है। जब बात भारतीय पहनावा की आती है, तो शिवांगी जानती हैं कि कैसे शैली में कदम रखें और अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को प्रमुख फैशन कैसे लक्ष्य दें।

यह एक पारंपरिक साड़ी में हो या एक लेहंगा लुक में एक स्टाइलिश उपस्थिति बनाने की बात हो, शिवांगी जानती हैं कि कैसे शानदार नज़र आना हैं और कैसे अपने लुक से दूसरों से अलग सभी की निगाहें चुरानी है।

शिवांगी द्वारा पहनी गई खूबसूरत लहंगे और साड़ियों पर एक नजर –

