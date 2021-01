सरलता परिष्कार का अंतिम रूप है: पारख मदन

पारख मदन जो कि कुर्बान हुआ में नेगेटिव लीड रोल निभा रही हैं, एक फैशनिस्टा हैं, जब खुद को स्टाइल करने की बात आती है।

IWMBuzz.com के साथ एक स्पष्ट बातचीत में, पारख ने अपने फैशन सेंस की चर्चा की।

एक शब्द में आपके लिए #Ishstyle:

आराम

अपनी अलमारी में पसंदीदा आइटम:

मेरे शर्ट का संग्रह

वह शैली जो आपको सेक्सी महसूस कराती है:

रेड लिपस्टिक

आपकी फैशन प्रेरणा:

यह एक वाक्य इस प्रकार है ……। “सादगी परिष्कार का अंतिम रूप है।”

एक परफेक्ट डेट के लिए ड्रेस टू किल क्या होगी:

एक लाल रंग का स्ट्रेपी ड्रेस

स्वेटशर्ट या शर्ट:

शर्ट्स

सूट या कैजुअल:

कैजुअल्स

कॉलर कॉम्बिनेशन जिसे आप अपनी ड्रेसिंग शैली में पसंद करते हैं:

काला और सफेद

आपकी पोशाक के साथ जाने के लिए आपका पसंदीदा एसेसरी:

धूप का चश्मा …… और एक मुस्कान

इंडियन या वेस्टर्न:

वेस्टर्न

सम्मान के साथ आपका सर्वश्रेष्ठ उपहार जो आपको मिला है:

केल्विन क्लेन द्वारा जींस की एक जोड़ी

लॉकडाउन के दौरान पहनी गई आपकी पसंदीदा ड्रेस:

मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई भी है क्योंकि मैं ज्यादातर अपने शॉर्ट्स और टीज़ में थी

पसंदीदा समुद्र तट फैशन:

बिकनी

इस लॉकडाउन के दौरान ड्रेसिंग में आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है:

अगले दिन के लिए कपड़े सेट करना और तैयार होना

प्रशंसकों को फैशन सलाह:

फैशन के रुझान को अपनाने से डरें नहीं, लेकिन आँख बंद करके उनका पालन भी न करें

You May Also Like To Read:

सूरज सोनिक स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में प्रवेश करेंगे

Qurbaan Hua Spoiler Alert: चाहत ने एक बूढ़े व्यक्ति से शादी की

बिग बॉस 14 की प्रसिद्ध नैना सिंह ने अपनी पसंदीदा 'एग करी' रेसिपी की शेयर

Shivangi Joshi: 5 मौके जब शिवांगी जोशी को किया अन्य मॉडल्स ने कॉपी

सौरभ शुक्ला नेटफ्लिक्स सीरीज़ नैना में आएंगे नजर