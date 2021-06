[Abhishek Bachchan’s reply to fan] एक फैन को अभिषेक बच्चन का मजाकिया जवाब, कहा- वह अपने पिता से बेहतर अभिनेता हैं

अभिषेक बच्चन भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन और सबसे टैलेंटेड एक्टर में से एक हैं। जबकि तुलना अनिवार्य है क्योंकि वह बॉलीवुड के एकमात्र ‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, अभिषेक ने धीरे-धीरे और लगातार एक अभिनेता के रूप में अपनी जगह बनाई है और इंडस्ट्री में अपने अधिकार को मुद्रित करने में कामयाब रहे हैं।

उनका आखिरी बार नजर हालही के द बिग बुल में नजर आए थे और उन्होंने वहां काफी शानदार काम किया। वह ट्विटर पर अपने फैंस के साथ बातचीत करने और शो की प्रतिक्रिया के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए काफी एक्टिव रहे हैं।

लेकिन यह एक फैन था जिसने उनकी दिलचस्पी तब पकड़ी जब उन्होंने उन्हें बिग बी से बेहतर अभिनेता कहा। आश्चर्य है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? नीचे पूरा कमेंट थ्रेड देखें –

Thank you very much for your compliment sir. But nobody, NOBODY can be better than him. 🙏🏽

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) May 8, 2021