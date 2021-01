[Childhood Memories] पूजा हेगड़े की बचपन की तस्वीर बेमिसाल है!

दक्षिण उद्योग की सफल अभिनेत्री की बात करें और यह महिला पूजा हेगड़े आपको प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होगी। वह दक्षिण उद्योग की प्रिय हैं और उन्होंने लंबे समय तक अपनी उपस्थिति दिखाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह दक्षिण उद्योग में सबसे सफल और शानदार अभिनेत्रियों में से एक क्यों है। वह अक्सर हमें अपने विभिन्न कारकों के साथ मंत्रमुग्ध कर देती है जैसे बिना मेकअप के दिखना, बचपन की तस्वीरें और बहुत कुछ।

पूजा हेगड़े मिस यूनिवर्स में वर्ष 2010 में वापस आयोजित की गई थीं। फिर उसके बाद उन्हें मिलने वाले हर अवसर का उपयोग करने लगी और यहाँ वह टॉलीवुड से बॉलीवुड के लिए एक बड़ी छलांग ले रही है, जो बड़े-बड़े लोगों पर भारी पड़ रही है,

कोई आश्चर्य नहीं कि वह कई अभिनेत्रियों में सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है, लेकिन उनकी क्यूटनेस दूसरों को फीका कर देती है। उन्होंने हाउसफुल 4, मोहेंजो दारो जैसे हिट नंबर दिए, और कई और केवल बॉलीवुड में एक शक्तिशाली अभिनेत्री के रूप में उभरने के लिए।

बचपन की तस्वीरों की बात करें तो पूजा हेगड़े की पोस्ट देखने में अक्सर खुशी होती है क्योंकि वह बचपन से ही अपनी कई तस्वीरें साझा करती रहती हैं। वह अपने सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है और अपने बचपन की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने अपने भाई ऋषभ हेगड़े के साथ एक प्यारा सा फोटो अपलोड किया और हैशटैग #ChokeslamVictim के साथ कैप्शन लिखा। यह जोड़ी एक साथ बहुत प्यारी लग रही थी।

