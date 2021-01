[Aamir Khan Lied About Sachin Tendulkar] जब सलमान खान ने कहा आमिर खान ने सचिन तेंदुलकर के बारे में झूठ बोला

सलमान खान और आमिर खान बी-टाउन की दो सबसे बड़ी और लोकप्रिय हस्तियां हैं और जब से वे अब तक शुरू किए है , तब से वे एक साथ सच्चे सुपरस्टार की तरह शासन कर रहे हैं।

आमिर और सलमान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त कभी भी एक-दूसरे के साथ मज़ाक करने से नहीं कतराते। खैर, यह वही था जो सलमान ने आमिर खान के साथ किया था।

यह 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का जश्न का क्षण था और इस समारोह में सबसे बड़ी हस्तियों ने भाग लिया। आमिर के भाषण के दौरान, उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाएंगे, जिस पर सलमान ने मज़ाक करते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर ने कभी ऐसा कुछ कहा है।

यह जानने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखें –

