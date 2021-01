[Shah Rukh Khan Got Angry] जिस समय शाहरुख खान को गुस्सा आया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिलकश जवाब दिए

बॉलीवुड के प्यारे बादशाह शाहरुख खान एक ऐसे अभिनेता हैं जो निश्चित रूप से जानते हैं कि किसी और का आसानी से दिल कैसे जीता जाए। चाहे वह उनके रोमांटिक हाव-भाव हों या मजाकिया अंदाज़ में, वह मनोरंजक और आकर्षक लोगों की बात करते हैं।

लेकिन , कुछ अजीब समय भी आए हैं जब किंग खान ने भी सार्वजनिक रूप से अपने गुस्से और गुस्से को दिखाने में संकोच नहीं किया। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें उस क्षेत्र में देखने को मिलता, उनके व्यंग्यात्मक और दिलकश जवाबों को नेटिज़न्स द्वारा पूरी तरह से पसंद किया जाता था।

इसलिए यदि आप सभी पहले उन क्षणों को देखने से चूक गए हैं जब एसआरके नाराज हो गए थे, तो आज हम आपको कुछ पलों का एक वीडियो दिखाते हैं जब बादशाह खान ने गुस्से में जवाब दिया।

जरा देखो तो –

