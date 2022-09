कैटरीना कैफ या कियारा आडवाणी: आखिर किस अभिनेत्री का ब्लू कॉर्सेट क्रॉप टॉप स्टाइल स्टेटमेंट फैशन उच्च स्तरीय है?

KAT or KIARA Checkout whose blue corset crop top style is a statement fashion: अपनी फिल्मों को प्रमोट करते वक्त कैटरीना साड़ी से लेकर लहंगे तक हर खुबसूरत अवतार में नजर आती है। हाल ही में, अभिनेत्री फिर से सार्वजनिक रूप से अपने सह-कलाकार अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी, इस बार उन्होंने नीले रंग का कोर्सेट-शैली का गाउन धारण किया हुआ था । डिवा ने विभिन्न नीले रंगों के साथ एक टाई-डाई गाउन पहना था, जिससे वह एक एक्वा राजकुमारी की तरह लग रही थी। बिना आस्तीन का एक कोर्सेट-स्टाइल टॉप जो उसके कंधों पर बांधा गया था, उसे पोशाक के साथ शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, कैट के कपड़ों में कमर पर कटआउट थे जो उनके दुबले शरीर को उजागर करते थे।

कैटरीना कैफ ने अपने लुक को पूरा करने के लिए स्टेटमेंट ब्लू रिंग और मैचिंग चांद बाली ईयररिंग्स को चुना। उनकी कोमल आँखें, चमकदार होंठ, भरी हुई भौहें और उसके गालों पर ब्लश का एक संकेत था। उसके बालों में एक साइड पार्ट था।

अंत में कियारा आडवाणी अपनी सबसे हालिया फिल्म भूल भुलैया 2 की सफलता का आनंद ले रही हैं। इस कलाकार को हॉरर कॉमेडी फिल्म में अपने काम के लिए प्रशंसा मिली है, जो 2007 से बेहद सफल भूल भुलैया का अनुसरण है। एक दिन पहले, कियारा ने तस्वीरों का एक सीरीज जारी किया और एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस बार, अभिनेता ने एक जातीय पोशाक के बजाय एक आकस्मिक पोशाक का चयन किया। . इस बार, अभिनेता ने एक जातीय पोशाक के बजाय एक आकस्मिक पोशाक का चयन किया। कियारा ने गौर विव देसाई के संग्रह के रूप में काम किया और तस्वीरों के लिए पेस्टल रंग का को-ऑर्ड आउटफिट चुना।

कियारा ने वाइड-लेग पेस्टल ब्लू पैंट और ऑफ-द-शोल्डर कॉर्सेट टॉप के साथ सेंटर ज़िप के साथ मैचिंग पहनावा पहना था। उन्होंने झुमके के रूप में सफेद हुप्स पहनकर अपनी उपस्थिति को और अधिक बेहतरीन बना दिया।

