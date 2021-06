क्रिति सैनन ने मिमी के लिए बढ़ाई उत्सुकता, एएमए (AMA) सेशन में रिलीज के बारे में प्रशंसक ने पूछा सवाल, क्रिति ने दिया यह जवाब, जानीये यहाँ!

क्रिति सनोन 2021 के लिए बिग बजट फिल्मों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और उनके प्रशंसक स्क्रीन पर राज करनेवाली इस अभिनेत्री को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, हाल ही में क्रिति के सोशल मीडिया पर आयोजित ‘आस्क मी एनीथिंग’ (Ask me anything) सेशन से भी यह स्पष्ट हुआ है।

क्रिति ने अपनी सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ एक दिलचस्प एएमए सेशन का आयोजन किया। इस दौरान एक फैन ने पूछा कि, “क्रिति की अपकमिंग सोलो लीड फिल्म मिमी कब रिलीज होनेवाली है?”

क्रिति के जवाब ने हमारे उत्साह और प्रत्याशा को और बढ़ा दिया, उन्होंने कहा, “मुझे आपको बताने की अनुमति नहीं है, लेकिन.. मुझे पता है। यह बहुत जल्द रिलीज होनेवाली है, बस इतना ही मैं कह सकती हूं,” और वह शर्माते हुए हंस पड़ी।

एक अन्य सवाल में एक प्रशंसक ने पूछा कि जैसलमेर में आगामी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग में उन्हें कैसा लगा, जिसमें वह अक्षय कुमार के साथ फिर से दिखाई देंगी।

क्रिति ने इसके जवाब में एक किले के ऊपर खुले नीले आकाश की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीर, जो सफेद बादलों से भरा हुआ था, साझा की, और लिखा, “It was toooo much fun! And i miss this sky!”

एक अन्य सवाल में एक प्रशंसक ने उनसे आदिपुरुष के बारे में कुछ बताने के लिए कहा, जिस पर क्रिति ने जवाब दिया, “One of my most most exciting projects! A totally different experience.. loving every bit of it! 💖💖

@omraut can we pls resume soooonnn🤪🤪” as the actress is all set to resume the shoot of this Pan-India project soon paired opposite Prabhas in the role of Sita.

बी-टाउन की यह लीडिंग लेडी, हॉरर कॉमेडी में वरुण धवन के साथ भेड़िया, राजकुमार राव के साथ ‘हम दो हमारे दो’, टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन-फ्लिक ‘गणपथ’ और मिमी, बच्चन पांडे और आदिपुरुष के अलावा एक अन्य अघोषित परियोजना में भी दिखाई देंगी।