Perfect Couple Goals: देखिये निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा कैसे अपने ब्लैक ऑउटफिट से हमें परफेक्ट कपल गोल दे रहे हैं

निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा दुनिया के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं, जिन्हें संगीत और अभिनय के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान के लिए जाना जाता है। वे हमेशा अपने प्रशंसकों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आज भी वह करोड़ों दिलों पर राज करती हैं।

यह जोड़ी वास्तव में अपने अनोखे स्टाइल स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती है। यह दोनों सितारे बखूबी जानते हैं कैसे अपने लुक से ग्लैमर को निखारा जा सकता है।

हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पहले से ही एक डीवा हैं! वह अपने ड्रेसिंग, स्टाइल और आत्मविश्वास को लेकर कभी भी गलत नहीं हुई हैं। वह इन सभी गुणों का समामेलन बन चुकी हैं । वहीँ निक जोनास भी किसी से कम नहीं हैं! वह हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं और साथ ही अपने फैशन और स्टाइल द्वारा भी खूब प्यार बटोर रहे हैं।

तो यह जोड़ी “एक दूसरे के लिए बनाई गयी जोड़ी” ही तो है, जिनमें ‘प्यार’ और ‘पूर्णता’ का सही मिश्रण देखने मिलता है। हम यह देख सकते हैं, उनके ढेरों तस्वीरों को देखकर, जैसा कि वे इन ब्लैक ऑउटफिट में नज़र आ रहे हैं। वे एक साथ हाथ पकड़े हुए अद्भुत लग रहे हैं जैसे कि वे सभी पर प्यार की बारिश कर रहे हों! सच्चाई यह है कि वे हर बार लाइमलाइट चुरा लेते हैं।

https://www.instagram.com/p/CJqRS3bhWpE/?utm_source=ig_web_copy_link

