[Sexy Bridal Look] रकुल प्रीत सिंह या काजल अग्रवाल: सबसे सेक्सी दुल्हन कौन है?

दक्षिण भारतीय फिल्म मनोरंजन और मॉडल, रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु और तमिल मनोरंजन जगत में शानदार अभिनय किया है। किसी भी मामले में, उसने अतिरिक्त रूप से बॉलीवुड मनोरंजन दुनिया में भी दिखाया है। वे वेंकटाद्री एक्सप्रेस (2013), रफ (2014), करंट थेगा (2014), लौकिक (2014), किक 2 (2015), नानाकांत प्रेमाथो (2016), सर्रेनोडु (जैसे लंबी अवधि में कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में दिखाई हैं। २०१६), ध्रुव (२०१६), थेरन अधिगरम ओन्ड्रू (2017), और स्पाइडर (2017)।

दूसरी ओर, भारतीय अभिनेत्री, और तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा उद्योग की मॉडल काजल अग्रवाल, शायद दक्षिण भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सार है। चार बार के फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ के चुने गए अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन और लुक के साथ लगातार लौट रही हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में हिंदी फिल्म! क्यूं ’में दिखाई! हो गया ना ’(२००४), और उन्हें अपनी पहली पहली तेलुगु फिल्म, (लक्ष्मी कल्याणम’ मिली, जो वर्ष 2007 में दी गई थी। लेकिन अपने अभिनय करियर के अलावा, उन्होंने हर तरह के परिधानों में कुछ महत्वपूर्ण फैशन स्टेटमेंट दिए हैं।

दोनों दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों को पिछले कुछ वर्षों में अपने सेक्सी दुल्हन के रूप में देखा गया है। रकुल प्रीत सिंह और काजल अग्रवाल, दोनों ही सुपर-हॉट हैं।

एक नज़र देखे और पता लगाये कि दोनों के बीच सबसे सेक्सी कौन दिखता है!

यह भी पढ़े :[Vote Now For Sexiest Bikini Babe] पूजा हेगड़े या रकुल प्रीत सिंह: बिकिनी में हॉटेस्ट बी-टॉटन अभिनेत्री के लिए अभी वोट करें

