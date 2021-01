क्रिसमस और नव वर्ष के बीच का सप्ताह वह समय होता है जब हर कोई कुछ गंभीर मौज-मस्ती करने के मूड में होते है,और बी-टाउन की सबसे मशहूर हस्तियों हमेशा अपना वेकेशन बखूबी एंज्वॉय करना जानते है। जबकि कुछ भारत में रहते है और गोवा में नए साल में एंज्वॉय करने का विकल्प चुनते हैं, वहीं अन्य मालदीव के लिए उड़ान भरना पसंद करते हैं। चार ऐसे लोग जो उसी समय के आसपास मालदीव आना पसंद करते है, सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी, ईशान खट्टर और अनन्या पांडे हैं।

मुंबई एयरपोर्ट से मालदीव के लिए रवाना होने से पहले सिद्धार्थ-कियारा और ईशान-अनन्या दोनों को अपने वेकेशन पार्टनर के साथ स्पॉट किया गया। मालदीव पहुंचने के बाद, सभी ने अपने सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीरें भी अपलोड कीं।

हालांकि, हम इन्हें एक जगह पर देख ताजुब हुआ । भले ही हर कोई इस बात से वाकिफ था कि सिद्धार्थ-कियारा और ईशान-अनन्या ने एक साथ अपनी छुट्टी मनाई है, लेकिन उनमें से किसी भी चार सेलिब्रिटी ने अपने वेकेशन पार्टनर के साथ एक फोटो शेयर नहीं किया। सिर्फ फोटो ही नहीं, उनमें से किसी ने भी दूसरे को फोटो सौजन्य के लिए टैग भी नहीं दिए।

ठीक है, यह बी-टाउन का एक नया चलन हो सकता है, जहाँ आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप अपनी छुट्टी के लिए पार्टनर के साथ जा रहे हैं और पर आप अकेले ही तस्वीरें पोस्ट करते हैं। आप सभी इस प्रवृत्ति के बारे में क्या सोचते हैं?

हमें नीचे टिप्पणी में विचार बताएं और अधिक अपडेट के लिए अपने IWMBuzz.com पर बने रहें

