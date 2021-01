Rewind 2020: सोनू सूद ने 2020 को वापस याद किया 2021 में आगे बढ़े

सोनू सूद एक ऐसे शख्स है जिसे बस किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सोनू की लोकप्रियता और परोपकारी स्वभाव के बारे में कभी संदेह नहीं रहा, क्योंकि वह हमेशा अपने प्रभावशाली तरह के कृत्यों के साथ दिल जीतने में कामयाब रहे है, लेकिन भारत में पूरे Covid -19 लॉकडाउन चरण के दौरान उसने जो कुछ भी किया वह कुछ असाधारण है। देश के बाहर से छात्रों को एयरलिफ्ट करने और उन्हें अपनी मातृभूमि में वापस लाने के लिए बसों में सैकड़ों प्रवासी कामगारों को भेजने से लेकर, सोनू को उनके उदार कार्यों के लिए अनगिनत आशीर्वाद मिले हैं।

हालाँकि, एक कहावत है कि ‘महान शक्ति के साथ, महान जिम्मेदारी आती है ’और ऐसा लगता है कि सोनू भी एक दृढ़ विश्वास है। जब IWMBuzz विशेष रूप से सोनू के संपर्क में आया, तो उनसे पूछा कि 2020 उसके लिए समग्र रूप से कैसा था और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2021 में वह आगे क्या देख रहा था, सोनू ने कहा

“ठीक है, मैं सिर्फ उतने लोगों की मदद करना जारी रखना चाहता हूं जितना मैं कर सकता हूं। आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप एक ऐसे लक्ष्य की ओर काम करते रहते हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों के लिए फायदेमंद होता है। मुझे पता है कि मैं चीजें कर सकता हूं। मैं उस पर खरा उतर सकता हूं। यह कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस साल भी इसके लिए तैयार हूं।

