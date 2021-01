[ Most popular between Tiger, Arjun and Varun] टाइगर श्रॉफ बनाम अर्जुन कपूर बनाम वरुण धवन: बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय स्टार किड कौन है?

टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर बी-टाउन के तीन सबसे लोकप्रिय और मॉडर्न डे सुपरस्टार हैं ,और थोड़े समय के अंदर सभी ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक समान स्तर के स्टारडम हासिल किए हैं।

अर्जुन ने बॉलीवुड में अपनी पहली शुरुआत करने वाले तीन में से एक थे, वहीं वरुण और टाइगर ने भी जल्द ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हीरोपंती जैसी फिल्मों के साथ काम किया और कोई आश्चर्य नहीं कि सभी के पास अपने लंबी फैन फॉलोइंग की है।

Read More: Rewind2020: टाइगर श्रॉफ ने 2020 को याद किया, 2021 में आगे बढ़े

इस अद्भुत तिकड़ी के बीच किसी एक को सबसे लोकप्रिय के रूप में चुनना कठिन है ।

अगर आपको उनमें से किसी एक को चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे और क्यों?

Read More: [Varun Dhawan Fitness Secret] जानना चाहते हैं सेक्सी वरुण धवन की फिटनेस का राज? उनके डेली मील पर एक नज़र डाले

You May Also Like To Read:

Sexiest Beard: विक्की कौशल या आयुष्मान खुराना बनाम या अर्जुन कपूर: किस बॉलीवुड सुपरस्टार की दाढ़ी सबसे सेक्सी है?

तारा सुतारिया ने ’पहली बार’ किया कुछ खास, टाइगर श्रॉफ हुए इंप्रेस

[Favourite Jodi] रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण या अर्जुन कपूर-मलाइका अरोड़ा: बॉलीवुड की कौन सी रियल लाइफ जोड़ी आपकी पसंदीदा है? अभी मतदान करें