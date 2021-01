[ZERO first offered to Salman Khan]क्या शाहरुख खान की ‘जीरो’ की सच्चाई सलमान खान को पहली बार दी गई थी? जानिए सच्चाई

काफी लंबे समय से लगभग 2 साल से किंग खान के प्रशंसकों को उनकी अगली फिल्म के रिलीज होने और सिनेमाघरों में हिट होने का इंतजार कर रहा है क्योंकि किंग खान की आखिरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जीरो ने उतना अच्छा नहीं किया, जितना उन्हें उससे उम्मीद थी।

हम लंबे समय से आनंद एल राय की ज़ीरो के बारे में जानते थे कि शाहरुख खान के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है। हमने सलमान खान को इसमें विशेष रूप से देखा था। हालांकि, दर्शकों, क्या आप सभी जानते हैं कि यह वास्तव में सलमान खान थे जिन्हें पहली बार ज़ीरो फिल्म की पेशकश की गई थी?

खैर, एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में, SRK ने खुद कहा था कि फिल्म पहले सलमान खान के पास गई थी और खुद सल्लू भाई ने शाहरुख खान को फोन किया था ताकि वो उन्हें ज़ीरो के बारे में बता सकें, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सोचें।

