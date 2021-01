[Know About Kriti Sanon] एक्टर बनने से पहले कृति सनोन क्या करती थी?

कृति सनोन को वर्तमान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सुंदर सुंदरियों में से एक के रूप में मूल्यांकित किया गया है और यह डीवा वर्तमान में अक्षय कुमार के साथ अपने अगले शीर्षक बच्चन पांडे की शूटिंग में व्यस्त है।

हालांकि कृति ने हीरोपंती और दिलवाले जैसी फिल्मों के साथ शुरुआती सफलता देखी, लेकिन लुका-छिपी और पानीपत जैसी फिल्मों की शानदार सफलता के बाद ही उनकी किस्मत ने पूरा मोड़ लिया। आज, वह युवा पीढ़ी की सबसे अधिक योग्य महिला सितारों में से एक है। लेकिन , क्या आप सभी को पता है कि उन्होंने अभिनेत्री बनने से पहले क्या किया था?

खैर एक बार कोफी के साथ करण के दौरान, कृति ने कहा था कि उन्होंने इंजीनियरिंग कैसे की थी और डब्बू रत्नानी द्वारा फोटो खिंचवाने का मौका मिलने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वह हमेशा के लिए ग्लिट्ज़ और ग्लैमर का हिस्सा बनना चाहती हैं और एक अभिनेत्री बनेंगी ।

