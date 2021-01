[Sunny Leone’s Connection with MS Dhoni] एमएस धोनी के साथ सनी लियोन का अज्ञात दुर्लभ कनेक्शन क्या है? जानिए सच्चाई

सनी लियोन को निस्संदेह उन्हें बी-टाउन की सबसे गर्म और सबसे सेक्सी और आधुनिक सुंदरता के रूप में जाना जाता है। वह निश्चित रूप से अपने फैंस के साथ-साथ सभी लोगो का टेंप्रेचर बढ़ाना बखूबी जानती है ।

हर बार सनी लियोन की हमेशा चर्चा होती रहती है, प्रशंसक स्वतः ही उनकी हॉटनेस महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने पहले कभी एक ही बातचीत में सनी लियोन और एमएस धोनी के बारे में सुना है ?

खैर, वायरल बॉलीवुड के एक वीडियो के अनुसार, सनी लियोन का पसंदीदा भारतीय क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि ‘कैप्टन कूल’, एमएस धोनी है।

क्या यह आपको बिल्कुल आश्चर्यजनक और मनमोहक नहीं लगता है?

