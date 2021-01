[Angelic Diva] एंजेलिक डीवा: करीना कपूर ने नवीनतम भव्य फोटो के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, तमन्नाह भाटिया ने की प्रशंसा

करीना कपूर सही अर्थों में एक डीवा हैं और प्रशंसक उनके हर काम के लिए तहे दिल से प्यार करते हैं।

जब से उन्होंने इंस्टाग्राम की दुनिया में अपनी शुरुआत की है, तब से वह कुछ बहुत ही मनमोहक तस्वीरें पोस्ट कर रही है और एक बार फिर, वह बहुत ही खूबसूरत तमन्नाह भाटिया सहित सभी की सभी आंखों को लुभा रही है, जो उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकते है। देखिये –

https://www.instagram.com/p/CJ5HPPTJYPT/?utm_source=ig_web_copy_link

