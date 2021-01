[Hottest Male Singer] अरमान मलिक टू सोनू निगम और दर्शन रावल: बॉलीवुड के सबसे हॉट पुरुष गायक

मशहूर हस्तियों के लिए, हमारे उद्योग में 3 रत्नों ने अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपनी उल्लेखनीय आवाज से जनता का दिल जीता।

हमारे 3 हॉट पुरुष गायकों के बारे में अधिक जानें।

जब आप अरमान मलिक के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज उनकी अविश्वसनीय आवाज आती है। दूसरे, हम नोटिस करते हैं कि उनका प्यारा चेहरा। 25 साल की उम्र में, अरमान मलिक को बहुत अधिक प्रशंसक प्राप्त हुए हैं। अरमान अपने कुछ हॉट पिक्स या अपने गाने पोस्ट करके अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करते रहते हैं।

ऐसा लगता है जैसे हम सोनू निगम को दशकों से जानते हैं। सोनू निगम ने 12 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं और कई एल्बम जारी किए हैं। सोनू निगम को उनके आदर्श मोहम्मद रफी के बाद आधुनिक रफी के रूप में भी जाना जाता है।

47 साल की उम्र में, वह अब भी सबसे हॉट गायक की सूची में आते हैं। साथ ही, अरमान मलिक ने सोनू निगम को अपनी प्रेरणा के रूप में लिया।

दर्शन रावल के बारे में लोगों को सबसे पहली पसंद उनकी अनोखी आवाज़ है। फिर आती है उनकी क्यूट स्माइल और फिर उनका सिंपल और स्वीट लुक।

दर्शन रावल ने अपनी कुछ हॉट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिस पर उनके प्रशंसक पागल हो जाते हैं।

आपके अनुसार, कौन हॉट है? हालांकि यह एक कठिन विकल्प हो सकता है।

