[Caught in Camera] नए साल की मस्ती कैमरे में कैद: क्या विक्की कौशल और कैटरीना कैफ एक साथ जश्न मना रहे थे?

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की नज़दीकी और नज़दीकियों के बीच लंबे समय से बात चल रही है।

और अब, नई रिपोर्टें सामने आने लगी हैं जिससे हमें लगता है कि शायद कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने मिलकर नए साल की पूर्व संध्या बिताई है।

जाहिरा तौर पर, सोशल मीडिया चर्चा का कहना है कि कैटरीना ने एक तस्वीर पोस्ट की और इसे वायरल होने के बाद इसे हटा दिया, जिसने सुझाव दिया कि ग्लास प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला आदमी शायद विक्की कौशल है। आश्चर्य है कि हम किस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए –

