[Divine Moment] दिव्य क्षण: जब सामंथा अक्किनेनी सद्गुरु से मिलीं

सामंथा अक्किनेनी एक लोकप्रिय स्टार हैं और उनका आकर्षण कोई सीमा नहीं है। उनकी आगामी वेब श्रृंखला द फैमिली मैन 2 पहले से ही सोशल मीडिया पर लहर बना रही है।

अब, एक दुर्लभ क्षण में, उन्होंने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से मिलने पर अपनी भावनाओं को साझा किया।

उन्होंने लिखा: शिष्य के तैयार होने पर गुरु प्रकट होंगे @ सद्गुरु @ईशा फाउंडेशन

आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा प्रयास आपके द्वारा खींची गई सीमाओं को तोड़ना है और आप जो अपरिपक्वता है उसका अनुभव करना है। उद्देश्य अपने स्वयं की अज्ञानता के परिणामस्वरूप, आपके द्वारा की गई सीमित पहचान से खुद को दूर करना है, और जिस तरह से सृष्टिकर्ता ने आपको बनाया है, वह पूरी तरह से आनंदित और असीम रूप से जिम्मेदार है।

आत्मज्ञान कोई उपलब्धि या उपलब्धि नहीं है। यह एक घर वापसी है। आपकी इंद्रियां आपको यह आभास देती हैं कि आप बाहर का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी बाहर का अनुभव नहीं किया है। जब आपको पता चलता है कि आप जो अनुभव करते हैं, वह पूर्ण रूप से घर वापसी है।

