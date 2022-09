क्या आप जानते हैं शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने एक साथ काम किया है?

The moment when Shah Rukh Khan and Gauri acted together: शाहरुख खान और गौरी खान को आज बॉलीवुड में एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता है। उनकी शादी को अब तीन दशक हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे हैं और वे आनंदमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। गौरी जो खुद एक एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर हैं, शायद ही कभी कैमरे के सामने देखने लायक चेहरा रही हों। उसे कोई बड़ा अभिनय कार्य नहीं मिला है। हालाँकि, SRK के प्रशंसकों को स्पष्ट रूप से याद होगा कि SRK और गौरी ने सालों पहले सिंथोल में एक साथ अभिनय किया था। hindustantimes.com की एक रिपोर्ट ने इसके बारे में बात की और हम यहां अपने लेख के लिए उस कहानी का संदर्भ लेते हैं।

लगभग 40 सेकंड के पुराने टीवी विज्ञापन में शाहरुख सुलगते रहे, जबकि गौरी ने उनके साथ कुछ सुंदर पोज़ दिए। क्लिप की शुरुआत शाहरुख के साथ हुई, जो युगल की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए एक सेट पर अपनी शूटिंग पूरी करने के बाद बहुत थके हुए लग रहे थे। सिंथॉल साबुन से नहाने के बाद, उन्होंने गौरी से दोबारा शादी करने के लिए काफी तरोताजा महसूस किया।

शाहरुख को काले रंग का टक्सीडो और गौरी ने नीले रंग के गाउन में देखा जाता है क्योंकि वह दोनों के ‘फिर से (फिर से)’ से शादी करने से पहले उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। दोनों अपने कपड़ों और स्टाइल में बेहद ’90 के दशक के लग रहे हैं। पृष्ठभूमि में सिंथोल का जिंगल बज रहा था, जो ‘सुस्ति मिटाए…चुस्ती लुटाए’ (आलस्य को अलविदा और ताजा और सक्रिय महसूस करने के लिए नमस्ते)’ कहता है।

यहां देखें शाहरुख और गौरी की पुरानी यादें।

Also Read: भावना पांडे, महीप कपूर और गौरी खान कॉफी विद करण 7 में आएंगी नजर