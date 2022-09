भावना पांडे, महीप कपूर और गौरी खान कॉफी विद करण 7 में आएंगी नजर

Fabulous Ladies Gauri Khan, Maheep Kapoor and Bhavana Pandey will sizzle the couch: कॉफी विद करण [Koffee with Karan] का यह सीजन शुरुआत से ही काफी दिलचस्प रहा है। शो अपने मसालेदार कंटेंट के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस शो में बड़ी-बड़ी हस्तियों ने अपने बारे में कई खुलासे भी किए हैं। कॉफी विद करण 7 के इस हफ्ते में भावना पांडे, महीप कपूर और गौरी खान नजर आने वाली है। तीनों की शानदार गपशप देखने में वाकई काफी मजा आने वाला है।

हाल ही में, करन जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर इस हफ्ते के आने वाले एपिसोड का एक छोटा सा वीडियो साझा किया है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि करण बॉलीवुड की तीनों शानदार महिलाओं के साथ बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रहे हैं। उसी दौरान वह गौरी खान से सवाल पूछते हैं कि, अगर उन्हें सुहाना को कोई एक सलाह देनी हो तो वह क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौरी ने कहा कि,” कभी भी दो लड़कों को एक साथ डेट मत करना!” उसके बाद करण ने महीप कपूर से पूछा कि, ‘अगर आपको कोई फिल्म पेश की जाती है तब आप कौन से एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगी’? महीप ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, “मुझे लगता है कि मैं ऋतिक रोशन के साथ बहुत अच्छा लग रहा हूं।” करण जौहर कहते हैं कि, सच में!! आपके पास कितनी हिम्मत है इस बात को कुबूल करने की? अपने मसालेदार सवालों को जारी रखते हुए उन्होंने भावना पांडे से भी प्रश्न किए। उसके बाद वह गौरी खान से पूछते हैं कि, “अगर शाहरुख खान और आप की लव स्टोरी को एक नाम देना हो तो वह क्या होगा?” गौरी खान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि, “दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।” एपिसोड वाकई काफी मजेदार और दिलचस्प होने वाला है।

इस छोटे से वीडियो को साझा करते हुए करण जौहर ने इसे कैप्शन दिया कि, “ये शानदार महिलाएं कुछ गर्मागर्म कॉफी बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं! #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7, एपिसोड 12 की स्ट्रीमिंग इस गुरुवार सुबह 12 बजे से सिर्फ Disney+ Hotstar पर होगी।

@disneyplushotstar @gaurikhan @maheepkapoor @bhavanapandey @apoorva1972 @aneeshabaig @jahnviobhan @dharmaticent”

अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे।

Also Read: आने वाला है “बॉलीवुड वाइव्स” की तीसरा सीजन