[Shocking Moment] ऊप्स!! कृति सनोन रैंप वॉक के बाद ऑटो में क्यों रोई?

हमने डांसर्स और मॉडल्स को रैंप से लेकर डांसिंग में एक्टिंग की तरफ मुड़ते हुए देखा है। उनमें से एक सबसे अच्छा उदाहरण कृति सनोन है। वह सबसे अच्छी मॉडल में से एक है। उन्होंने अभिनय में उतरने से पहले विभिन्न मॉडलिंग असाइनमेंट किए। कई फैशन शो में वह शामिल हुईं और रैंप वॉक किया; एक रात जब वह अपने फैशन शो के बाद टूट गई।

एक यादृच्छिक साक्षात्कार में जब कृति सनोन से रैंप पर अपने पहले अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह बहुत सुखद नहीं था, ईमानदार होना। नर्वस बरेली की बर्फी ’की अभिनेत्री काफी घबराई हुई थी और उसने आदेश को गड़बड़ कर दिया था, और बाद में उसे कोरियोग्राफर द्वारा डांट पड़ गई थी। यह दिल्ली में था और एक लॉन पर, और ऊँची एड़ी के जूते के साथ चलना हमेशा एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि एड़ी जमीन में खोदती है।

साथ ही, कोरियोग्राफर सभी मॉडलों के सामने बहुत असभ्य और चिल्लाता था। लगता है कि, उन्होंने अपने अनुभव के साथ काम नहीं किया। घर की यात्रा के दौरान, वह एक ऑटो में बैठी थी और रो रही थी और उस दिन को कभी नहीं भूली। अब जब वह बहुत आश्वस्त है और हर उस रैंप का आनंद लेती है जिस पर वह चलती है। रैंप ने उन्हें अलग-अलग आउटफिट पहने हुए कैमरे पर फैब दिखने की खुशी दी। वह आत्मविश्वास में उच्च है और अपने रास्ते में आने वाले कुछ भी लेने के लिए तैयार है।

काम के मोर्चे पर, कृति सैनॉन को आखिरी बार ‘पानीपत’ में देखा गया था। वह ‘बच्चन पांडे’ में दिखाई देने वाली हैं और राजकुमार राव के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग भी कर रही हैं।

