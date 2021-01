Hot Shirt Look: सपना चौधरी को उपहार में मिली यह हॉट शर्ट डालें एक नज़र

अपने सेक्सी और हॉट डांस मूव्स के लिए जानी जाने वाली हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी ने अपनी कठिन प्रतिभा और कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। उनके करियर में सफलता और बड़े बदलावों के बारे में बात करते हुए हम उनके व्यक्तिगत स्टाइल में आये परिवर्तन को भला कैसे भूल सकते हैं।

हरयाणा की इस स्टार को उनके दर्शकों द्वारा उनके शानदार और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए व्यापक रूप से प्यार मिलता रहा है। वह एक स्टाइल आइकन बन चुकी हैं जो अपने हर लुक को बखूबी पेश करती रही हैं। वेस्टर्न ऑउटफिट्स से लेकर भारतीय पारंपरिक ऑउटफिट्स तक, किसी भी लुक में सपना किसी का भी दिल चुरा सकती हैं।

हाल ही में, उन्होने अपने इंस्टाग्राम पर मिले एक उपहार के बारे में कुछ खुलासा किया। सपना को एक हॉट सफेद शर्ट गिफ्ट मिली जिसमें वह आश्चर्यजनक लग रही हैं, देखें तस्वीर !

