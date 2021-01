दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे तेजस्वी अभिनेत्रियों में से एक हैं।

वह अपनी हॉट और सेक्सी बॉडी से सबको दीवाना कर जाती हैं। उन्होने हमेशा अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से हमें प्रेरित किया है और हमें ढेरों फैशन टिप्स दिए हैं।

अपने स्टाइल के अलावा वह अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। दिशा अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर बेहद गंभीर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी अभिनेत्री अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए रोजाना व्यायाम करती रही और वह निश्चित रूप से अपनी तस्वीरों और वीडियो से हमें प्रेरित भी करती हैं।

दिशा अपने फिटनेस वीडियो और अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ अपने फिटनेस लक्ष्यों के साथ एक बार फिर हमारा दिल जीत रही हैं। अभिनेत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया और जल्द ही कियारा आडवाणी ने उनकी पोस्ट पर एक कमेंट भी किया। देखें यहां !

https://www.instagram.com/reel/CJ8fWtpgIZe/?utm_source=ig_embed

अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

