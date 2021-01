Sexy Video: दिशा पाटनी ने शेयर किया हाई-ऑक्टेन किकबॉक्सिंग वीडियो, फैन्स हुए हैरान

दिशा पाटनी हिंदी फिल्म जगत की सबसे सेक्सी और हॉट अभिनेत्रियों में से एक हैं और वह कभी भी अपने हॉट और सेक्सी अवतार से हमें प्रभावित करने में असफल नहीं होती हैं।

आमतौर पर वह सोशल मीडिया की दुनिया में अपने हॉट फोटोज और वीडियोज से हर किसी को दीवाना कर जाती हैं। लेकिन इस बार, उनके लाखों फैन्स उनकी किकबॉक्सिंग कौशल से बिल्कुल हैरान हुए हैं। देखिए और निहारते रहिए –

https://www.instagram.com/reel/CKBJoutg74E/?utm_source=ig_embed

