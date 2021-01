[Super Rare Videos] सुपर रेर वीडियो: जब रितिक रोशन और शाहरुख खान ने नीदरलैंड में एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट मैच खेला

शाहरुख खान और ऋतिक रोशन इस समय भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से दो हैं और दोनों की दोस्ती और लंबे समय से पहले की दोस्ती है। किसी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ने ‘कभी खुशी कभी गम’ में एक साथ ऑन-स्क्रीन ब्रोमांस को भी किया था और जब भी मिलते हैं, चाहे वह पुरस्कार समारोह हो या उद्योग पक्ष, वे वास्तव में सुखद आदान-प्रदान करने में कभी असफल नहीं होते हैं।

लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब क्रिकेट मैच के दौरान दोनों सचमुच एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे?

खैर, यह आईफा सप्ताहांत के चैरिटी क्रिकेट मैच के दौरान वर्ष 2005 में हुआ था जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट मैच खेला था और आखिरकार, ऋतिक रोशन ने इस खेल को जीत लिया। नीचे देखिए दुर्लभ क्रिकेट मैच का वीडियो –

You May Also Like To Read:

[ZERO first offered to Salman Khan]क्या शाहरुख खान की 'जीरो' की सच्चाई सलमान खान को पहली बार दी गई थी? जानिए सच्चाई

[Shah Rukh Khan Got Angry] जिस समय शाहरुख खान को गुस्सा आया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिलकश जवाब दिए

Hoodie Fashion: शिखर धवन ने अपनाया सलमान खान का 'दबंग स्टाइल' देखें तस्वीरें

[Best Friendship Moments] शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की बेस्ट फ्रेंडशिप मोमेंट्स को कैमरे में कैद किया गया

RARE Video: जब सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान ने एक साथ मंच पर मचाया धमाल