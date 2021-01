[Throwback] थ्रोबैक: डिंपल कपाड़िया या करीना कपूर: किस डीवा ने पोल्का डॉट आउटफिट को सही तरीके से पहना?

डिंपल कपाड़िया एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और वह कई फिल्मों में दिखाई दी हैं और अपने अद्भुत अभिनय कौशल के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने खुद को हिंदी में सबसे प्रमुख महिला अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। करीना कपूर भी बॉलीवुड में सबसे लोकप्रिय डीवाओं में से एक हैं और उन्होंने अपने करियर में भी बहुत कुछ हासिल किया है और अपने शानदार अभिनय कौशल से अपने प्रशंसकों को लुभा रही हैं। अभिनेत्रियां पोल्का डॉट आउटफिट में शानदार दिखती हैं और हमें अद्भुत रूप देती हैं और हमें उनके साथ प्यार में पड़ती हैं क्योंकि वे शानदार आउटफिट हैं।

डिंपल कपाड़िया ने स्कर्ट के साथ पोल्का डॉट की क्रॉप टॉप पहनी थी और वह अपनी फिल्म की भूमिका में उस आउटफिट में काफी हॉट लग रही थीं। डिंपल कपाड़िया का आइकॉनिक लुक आज भी फैंस को पसंद है और हम सिर्फ उन्हें अभिनीत करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि वह काफी हॉट लग रही थीं और उनकी पहले की तस्वीर हमें उनके लुक के लिए दीवाना बना देती है। करीना कपूर को ज्यादातर समय पोल्का डॉट पोशाक पहने देखा जाता है और उनके पास इसका एक शानदार संग्रह है और वह इसे अपने आकस्मिक पहनने के लिए पहनती हुई दिखाई देती हैं और वह इसे सुरुचिपूर्ण ढंग से स्टाइल करती हैं। वह शॉर्ट ड्रेस में मिडी ड्रेस से लेकर पैंटसूट तक पहने नजर आईं और उन्होंने पोल्का डॉट आउटफिट को पूरी तरह से पहन लिया और हमें 90 के दशक के पुराने फैशन लुक को याद करवाया।

Read More: [Celebs Half- Drape Saree Look] प्रियंका चोपड़ा या करीना कपूर या कैटरीना कैफ: हाफ - ड्रेप साड़ी लुक में सबसे सेक्सी कौन लगती हैं ?

आपके अनुसार डिम्पल कपाड़िया या करीना कपूर के बीच पोल्का डॉट आउटफिट में कौन सी डीवा खूबसूरत लग रही थी? हमें बताएं और IWMBuzz.com पढ़ते रहें।

ये भी पढ़ें –दीपिका ने अपने रिश्तों के बारे में किया बड़ा खुलासा

Read More: [Delightful Lehengas] करीना कपूर टू अनन्या पांडे: इस वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट लंहगा लुक

You May Also Like To Read:

[The Hottest Looks In Sequin Outfits] करीना कपूर, कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट: सेक्विन आउटफिट में सबसे हॉट कौन लगती है?

Hottest Belly Curves: करीना कपूर, नोरा फतेही या मलाइका अरोड़ा: किसके बेली कर्व्स हैं सबसे अधिक हॉट?

तांडव की टीम सही मायने में मेरी अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम है : डिंपल कपाड़िया