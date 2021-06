[Akshay Kumar’s Comedy Scenes] अक्षय कुमार के कॉमेडी सीन के टॉप 5 मजेदार मीम्स जो आपको हंसाएंगे

मीम कल्चर सबकॉन्टिनेंट में पॉपुलर हो गई है। और आइए ईमानदार रहें, हम सभी मीम से प्यार करते हैं! कई बॉलीवुड फिल्मों से लेकर हॉलीवुड फिल्मों तक के सीन को निकालना, और उनमें से मीम्स बनाना, हम मीम प्रेमियों को कोई सीमा नहीं है, जो भी हो! उस बात की बात करें तो, आज हम आई डब्लयू एम बज पर आपके लिए अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों के कुछ मजेदार और टॉप क्लास के मीम्स लेकर आए हैं!

जब कमर्शियल सिनेमा की बात आती है तो अक्षय कुमार को बेस्ट कॉमेडी अभिनेता के रूप में जाने जाते है, उनके उपयुक्त भाव और हिलेरियस करने वाले संवाद हमें हंसाने में कभी असफल नहीं होते हैं!

हेरा फेरी, दे दना दन से लेकर हाउसफुल तक, अभिनेता ने परदे पर अपने कॉमेडी सीन के साथ-साथ मीम कांटेक्ट का कुछ हिलेरियस करने वाला परफॉर्मेंस दिखाया है। और यहां उनके कॉमेडी सीन के कुछ मीम्स हैं, जिन्हें देखकर आप हसी नही रोक पाएंगे!

When I go to a fancy 5 star restaurant and still order Dal Makhni and naan. pic.twitter.com/BAvnNIwos7

— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) October 31, 2018