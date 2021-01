सोशल मीडिया से दूर क्यों जा रही हैं रानी चटर्जी जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ

रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म उद्योग की सबसे तेजस्वी अभिनेत्रियों में से एक हैं।

रानी ‘ससुरा बड़ा पैसावाला’, ‘सीता’, ‘देवरा बड़ा सतवाला’ और ‘रानी नंबर 786’ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने उन्हें उद्योग में और उनके प्रशंसकों के बीच सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बना दिया है।

रानी अपने आप को बड़ी खूबसूरती से पेश करती हैं और जो भी पहनती है उसमें हमेशा खूबसूरत दिखती है। वह उन कुछ सेलेब्स में से एक हैं जो लगातार दर्शकों को फैशन गोल देते रहे हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल इतना जबरदस्त है कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता।

हाल ही में, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया डिटॉक्स के बारे में बताया

देखें यहाँ –

https://www.instagram.com/p/CJ87tikgdew/?utm_source=ig_embed

कैसा लगा आपको रानी चटर्जी का फ्रिंज लेयर हेयरकट?