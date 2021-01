Ethic Look: एली गोनी, सुमेध मुदगलकर, शरद मल्होत्रा: किसका एथनिक लुक आप चाहेंगे चुराना ?

एली गोनी, सुमेध मुदगलकर और शरद मल्होत्रा ​​टीवी इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। इन सितारों ने अपने आकर्षक व्यक्तित्वों के साथ दर्शकों को कई बार हैरान किया है। यह सितारे ऑन-स्क्रीन के साथ ऑफ-स्क्रीन भी शानदार दिखते हैं।

चटकीले आउटफिट्स से लेकर परफेक्ट मेकअप और हेयर तक, वे गारंटी देते हैं कि जब परफेक्ट दिखने की बात आती है तो वे कभी भी सुस्त नज़र नहीं आते हैं । एली गोनी, सुमेध मुदगलकर, शरद मल्होत्रा ​​का फैशन आर्टिकुलेशन लगातार लोगों की नजरों में है और जब वे स्टाइल और फैशन की बात करते हैं तो लोग उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं।

Read More: Rewind2020: शरद मल्होत्रा ने ​​2020 को वापस याद किया, 2021 में आगे बढ़े

उनके फैशन और स्टाइल की बात करें तो हम यहां उनके हालिया एथनिक लुक के साथ हैं। हालांकि, वे एथनिक आउटफिट्स में सुपर हॉट लग रहे हैं। भारतीय लोग एथनिक रूप से बहुत हॉट लगते हैं, और विशेष रूप से यह तीन कलाकार! हालांकि, वे अपने हॉट एथनिक लुक्स से हमें विस्मित करने में कभी असफल नहीं होते हैं! तो, यहां कुछ बेहतरीन एथनिक आउटफिट्स में इन सितारों की तस्वीरें हैं, उन्हें देखें और हमें नीचे कमेंट्स कर बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं!

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

Read More: Bigg Boss 14 spoiler alert Weekend Ka Vaar: जैस्मीन भसीन के माता-पिता के बातों से आई अली गोनी और जैस्मीन के बीच दूरी

You May Also Like To Read:

राधाकृष्ण फेम सुमेध मुदगलकर ने क्रिप्टिक मैसेज किया शेयर, फैंस हुए चिंतित

[Latest Fashion Avatar] सुमेलिका फन: मल्लिका सिंह और सुमेध मुदगलकर ने अपने फैशन स्टेटमेंट के साथ नेटिज़न्स को किया घायल

Bigg Boss 14 spoiler alert Weekend Ka Vaar: रश्मि देसाई ने विकास गुप्ता पर हमला करने के लिए अली गोनी और जैस्मीन भसीन पर किया गुस्सा