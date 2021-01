सलमान सर एक स्वीटहार्ट हैं – जैस्मीन भसीन ने बिग बॉस पर कहा

जैस्मीन भसीन भारतीय टेलीविजन उद्योग के सबसे भव्य और मनमोहक डिवाओं में से एक हैं और जब इसके पीछे एक वफादार प्रशंसक होने की बात आती है, तो जैस्मीन वास्तव में उस संबंध में धन्य हैं। उनकी कुछ प्रमुख पिछली शो में दिल तो हैप्पी है जी और नागिन: भाग्य का जेहरीला खेल शामिल हैं, लेकिन बिना किसी संदेह के, बिग बॉस 14 में टीवी पर उनका सबसे अच्छा कार्यकाल है।

हालांकि, जैस्मीन के प्रशंसकों को उनके जीवन का झटका लगा जब वह कल रात एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेशन के बाद, IWMBuzz ने विशेष रूप से जैस्मीन से बात की कि सलमान खान के उनके एलिमिनेशन के दौरान भावनात्मक महसूस करने के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो जैस्मीन ने कहा,

“सलमान सर एक स्वीटहार्ट हैं। वह ऐसे व्यक्ति है जिसने मुझे पूरे तरीके से समझा है और जानते है कि मैं कैसा सोचती हूं और कैसा महसूस करती हूं। उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह माना है और मैं वास्तव में धन्य हूं और सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनका प्यार मिला है। वह बस एक इंसान के रूप में अभूतपूर्व है। ”

