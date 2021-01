[Hot Red Outfit] हैली शाह या आलीशा पंवार: किस टीवी डीवा ने रेड आउटफिट बेहतर पहना?

हैली शाह को पता है कि कैसे फैशनेबल शैली से लोगों का दिल जितना है, वह भी, सुरुचिपूर्ण ढंग से और इस समय यह रेड हॉट पोशाक में है, और वह संगठन में बहुत सुंदर दिख रही है। हैली शाह के फैशन की सबसे अच्छी बात यह बेहद शानदार और भव्य है। वह आज के युग में ट्रेंडसेटर है और युवाओं के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। वह टेलीविजन पर सबसे कुशल फैशनिस्टों में से एक हैं जिन्होंने हमें अब तक के कुछ सबसे अच्छे फैशन लक्ष्य दिए हैं।

अन्य आलीशा पंवार पर, लोकप्रिय टीवी अभिनेत्रियों में से एक ने धारावाहिक मेरी गुड़िया में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मान्यता प्राप्त की है। वह शो इश्क में मरजावां और जमाई राजा में भी हिस्सा थीं। उन्होंने हमें अपने शानदार प्रदर्शन के साथ ऑनस्क्रीन पहना है, लेकिन अपने काम के मोर्चे के अलावा, वह महिलाओं के लिए फैशन ट्रेंडसेटर भी है। उनके फैशन स्टेटमेंट ने हर समय सुर्खियां बटोरीं और हर समय हमारा ध्यान खींचा।

यहां इन दोनों की तस्वीरें रेड आउटफिट में हैं।

