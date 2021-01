जानिए द्रष्टि धामी को 36वें जन्मदिन पर क्या स्पेशल उपहार मिला

द्रष्टी धामी एक खूबसूरत अभिनेत्री है जिसने दिल मिल गए, गीत – हुई सब पराई, मधुबाला – एक इश्क एक जूनून, एक था राजा एक थी रानी, ​​सिलसिला बदलते रिश्तों का आदि में अपने शानदार अभिनय के लिए सभी का दिल जीता है।

अभिनेत्री को उनके अभिनय और अद्भुत शैली के लिए जाना जाता है जिसे वह चित्रित करती हैं। द्रष्टि ने हमेशा अपने लुक से अपने फैंस को प्रभावित किया है।

हाल ही में, दृष्टि ने अपने पति नीरज खेमका, उनके दोस्त नकुल मेहता और उनकी पत्नी जानकी पारेख के साथ अपना जन्मदिन मनाया।

उसे एक विशेष उपहार भी मिला। उसने एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा: “मुझे अपने जन्मदिन पर सबसे अद्भुत उपहार मिला! शब्द व्यक्त नहीं कर सकते कि मैं अभी कितना धन्य महसूस कर रही हूँ !!!! मैं अपने फैंस को वास्तव में प्यार करती हूँ !!!! उन्होंने एक ngo @mynamahila को सैनिटरी नैपकिन और मास्क दान किया …। बहुत बहुत धन्यवाद !!!!

https://www.instagram.com/tv/CJ9F-IenQ2F/?igshid=1o5bpbjqoohad

