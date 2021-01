[The Sexiest On-Screen Jodi] एरिका फर्नांडीस और पार्थ समथान या शहीर शेख के साथ: सबसे सेक्सी ऑन-स्क्रीन जोड़ी कौन सी है?

लंबे और बोल्ड व्यक्तित्व वाली सुंदर महिला, एरिका फर्नांडिस भारतीय टेलीविजन उद्योग में सबसे अधिक वांछित अभिनेत्रियों में से एक हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने उन्हें एक साधारण और सरल अभिनेत्री से वास्तविक जीवन में बोल्ड और सेक्सी अभिनेत्री के रूप में विकसित होते देखा है। एक्टिंग इंडस्ट्री में उनकी यात्रा ज्यादातर दो टेलीविजन शो कसौटी ज़िंदगी की और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और शो के मुख्य कलाकार- पार्थ समथान और शहीर शेख पर केंद्रित है!

कुछ रंग प्यार के ऐसे भी हैं के प्रोड्यूसर की प्रशंसा करने के लिए शब्द कम हैं क्योंकि यह वो टेलीविज़न शो है जिसने हम सभी को हमारी आंखों को छोटे पर्दे से चिपका दिया। सुप्रिया पिलगाँवकर या शहीर शेख का अपनी माँ के प्रति प्यार या एरिक फ़र्नांडिस की एक आदर्श पत्नी होने के शानदार अभिनय के बारे में कहें, तो ये शो को पूर्णता के साथ हिट किया गया। केमिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा कि किस तरह देव और सोनाक्षी का रिश्ता शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस ने निभाया और समय के साथ-साथ टेलीविज़न के दुनिया में से सबसे हॉट ऑन स्क्रीन कपल कहा जाने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक-दूसरे के लिए स्क्रीन पर सबसे अच्छा मैच क्यों हैं!

हमें पता नहीं है कि हम एकता कपूर को फिर से रिबूट श्रृंखला कसौटी ज़िन्दगी की ’20 के दशक में वापस लाने के लिए कैसे धन्यवाद करे । हमें श्वेता त्रिपाठी और सेज़्ज़ेन खान द्वारा निभाई गई केमिस्ट्री बहुत पसंद थी जिसने हमें विश्वास दिलाया कि परियों की कहानी मौजूद है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे हम अपनी समझ के साथ अपने साथियों के साथ जीवन जी सकते हैं। लेकिन नए अनुराग और प्रेरणा नए युग के युगल हैं और स्टाइलिश और फैशनेबल हैं। जिस तरह से पार्थ समथान ने अनुराग बसु की भूमिका निभाई और खूबसूरत एरिका फर्नांडिस, उनकी ऑन-स्क्रीन पत्नी- प्रेरणा शर्मा से रोमांस किया। वे अपनी हॉट ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए शहर में चर्चा का विषय बन गए।

